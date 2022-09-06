Одна из жертв Менди заявила, что Бенжамен изнасиловал ее, пока она спала у него дома. Девушка была пьяна, у нее были месячные

Стали известны новые подробности в деле .

Напомним, защитнику вменяют в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.

В Честерском королевском суде одна из девушек дала показания против футболиста. По ее словам, в июле 2021 года она пила шампанское с Менди, его друзьями и другими молодыми женщинами в ночном клубе, после чего отправилась в особняк футболиста. Степень опьянения в тот момент она оценила на «6 из 10».

Поплавав в бассейне, женщина пошла спать в спальне на 3-м этаже и заснула одна на двуспальной кровати. Через какое-то время девушка проснулась из-за того, что Менди начал насиловать ее.

«Я проснулась и обнаружила, что Бен лежит на мне, но я была на боку. Это было ужасно, у меня были месячные. Я помню, как прошло пять секунд, и он подложил под меня полотенце. Я помню, как сказала: «Нет. У меня месячные».

Женщина также ответила на вопрос, есть ли вероятность того, что она хотела заняться сексом с Менди той ночью. Она ответила: «Нет, потому что я не так хорошо его знаю».

Девушка рассказала, что за два или три месяца до предполагаемого изнасилования у нее был секс с Бенжаменом, но она была трезва, и это было по обоюдному согласию.

Во время перекрестного допроса адвокат футболиста Элеонор Лоус предположила, что рассказ девушки о том, что она проснулась и обнаружила, что Менди насилует ее, был «точно таким же», как и у ее подруги, которая обвиняет Бенжамена в изнасиловании в тот же день.Свидетельница ответила, что не разговаривала с другой девушкой об этом.