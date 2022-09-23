Евгений Ловчев: «Нас обложили со всех сторон, и тут выбираешь ты: или Родина, или Галкин. Я русский человек и никогда не предам Россию»

высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Когда я попал в сборную Советского Союза и играл гимн, величавый гимн Советского Союза – он где-то перекликается с российским гимном, – я стоял, и у меня мурашки были по коже. Потому что для меня в этот момент однозначно не было и позже не было [мыслей о том], сколько мне платят.

Ребята, поймите правильно: выбор идет только – Родина или деньги? Другого нету ничего. Вы практически все про какие-то призовые, призовые, призовые говорите. А я выбираю Родину.

И я понимаю, почему… Я прекрасно понимаю, что нас обложили со всех сторон, и тут выбираешь ты: или Родина, или Галкин (Максим Галкин признан иноагентом в РФ – примечание Sports.ru)! Понимаете, в чем дело? Вот и вся история! Я не хочу никого оставлять [в покое] – тех, которые предали Родину и свалили отсюда, и тех, которые меняют гражданство.

Времена изменились, изменились однозначно. Я был тренером сборной России по мини-футболу. И наша сборная участвовала в Италии в чемпионате Европы. Итальянцы выиграли. Среди четырнадцати участников в итальянской сборной – двенадцать натурализованных бразильцев. Я спрашиваю болельщиков, они говорят: конечно, было бы лучше, чтоб итальянцы, но и это ничего. Изменилось время, играют в сборных разные.

А я русский человек и никогда не предам Россию! Все», – сказал бывший футболист и в программе «Есть тема» на .