Ловчев о Ярцеве: «Не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. Для меня это показатель – какой след оставил человек»

высказался о церемонии прощания с .

Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни 15 июля в возрасте 74 лет.

«Кто-то говорит, что эпоха уходит. В «Спартаке» уходит эпоха чуть ли не каждый год, потому что этот клуб всегда заметен.

Я не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. Еще Пушкин написал: «К нему не зарастет народная тропа».

Для меня это показатель, как человека любят и какой след он оставил в этой жизни. И то, что всю панихиду человек шел-шел, клал цветы, вот для меня это и есть показатель.

В конце концов мы все уходим из народа и потом опять в народ возвращаемся. Этот народ тебя любит или не любит. Его любят», – сказал бывший футболист в эфире телеканала 360.