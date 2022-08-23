Ловчев о возможном назначении Вяльбе в «Спартак»: «В футбол лезть – это не палками перебирать. Тогда я лыжи хочу возглавить»

отреагировал на слухи о том, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного «Спартака».

«Сейчас биатлонисты, еще кто‑то, захотят в «Спартак», деньги‑то большие. Мы тогда пойдем все по разным федерациям, я лыжи хочу возглавить.

Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте.

Но именно в футбол лезть – это не палками перебирать», – сказал экс-футболист «Спартака» в эфире программы «Есть тема!» на Матч ТВ.

Елена Вяльбе: «Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение»

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!