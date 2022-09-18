Ловчев о Виролайнен: «Взяла фамилию, может быть, чтобы выступать за Финляндию. Помельчал наш спортивный народ. Я – русский, это уже самодостаточно»

Евгений Ловчев прокомментировал новость о возможном переходе биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
«Мы все время стараемся говорить, что мы не закрываем границы, мы даем визы и еще чего‑то. Показываем, что мы обычные люди.
Не надо никому ничего показывать! Они (Запад) от нас отстранились, а мы теперь тут думаем.
Та же Виролайнен. Она же была Резцова до недавнего времени (биатлонистка поменяла фамилию в 2007 году, выйдя замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена – Sports.ru)
Взяла фамилию Виролайнен, чтобы, может быть, выступать за Финляндию. Возможно, но я не знаю, что у нее в голове.
Помельчал наш спортивный народ. Я – русский, а это уже самодостаточно!», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.
Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит