Мостовой о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: «Ужасно. У нас 150 миллионов в стране! Давайте всем дадим паспорта, а наших ребят увезем»

недоволен возможным получением Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец – хороший человек и нападающий. Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезем куда-нибудь.

Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не пять миллионов, как в Хорватии. Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно все сделать!

Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», – заявил бывший игрок сборной России.

Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов)