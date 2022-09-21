Герман хотел бы подписать в «Амкал» Жиркова, Ари и Даниэла Карвальо

Основатель Герман El Classico рассказал, каких звезд футбола хотел бы подписать в клуб.

– Почему ты не хотел пойти в первый сезон Медийной футбольной лиги?

– Не сильно люблю игры на результат. Постоянные турниры ведут к тому, что медийный футбол превратится в профессиональный, в ту же Вторую лигу. Но первый сезон МФЛ хорошо себя показал. С главным организатором мы всегда на связи. Решили, что и им, и нам будет интересно зайти во второй сезон. А тут еще и появилась аудитория, которая толкает нас: «Попробуйте, поиграйте»! И некоторые игроки желали больше матчей на результат, чем шоу-матчей. Это выгодная история с аудиторией и игроками.

– Какая цель на МФЛ-2?

– Безусловно, попасть в призы. Нас толкает к этому аудитория. Но в первую очередь – выстроить свой стиль.

– Многие команды МФЛ приглашают к себе экс-футболистов РПЛ. В «Амкале» может быть такая история?

– Теоретически – может. Очень интересно против них играть. В детстве ты на них смотрел по телевизору, а тут ты с ними на одном поле кайфуешь. Но стоит понимать, что им уже очень сложно. Здесь появляются 20-летние мотивированные ребята. И против них нелегко.

– Кого бы ты пригласил прямо сейчас?

– Юрия Валентиновича (Жиркова – Прим. Sports.ru). Самый опытный. Он до 50-60 лет будет играть. Но, думаю, «Наши парни» его не пустят, заберут себе.

– А помимо Юрия Валентиновича? Давай из легионеров кого-нибудь возьмем?

– У нас будет первый матч с командой, в которой есть Ари. Это тоже очень интересно для такого формата. Обязательно с ним пообщаемся, присмотримся.

– Я слышал про Даниэля Карвальо из ЦСКА.

– Да-да. Ну, вот – Юрий Валентинович, Ари и Карвальо, – сказал Герман.