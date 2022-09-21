Хавбек «Краснодара» Кривцов покинул расположение сборной России из-за недомогания и не сыграет с Киргизией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Кыргызстана по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Никита Кривцов Футбол

Полузащитник Никита Кривцов покинул расположение сборной России по состоянию здоровья.

20-летний футболист «Краснодара» вернется в клуб и не сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Кыргызстана

«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», – сказал врач сборной России Владимир Хайтин. 

Сборная России сыграет с Киргизией 24 сентября. Матч пройдет в Бишкеке. 

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