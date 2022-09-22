Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев не полетел со сборной России на матч против Киргизии

не примет участие в матче сборной России против Киргизии.

Вратарь «Крыльев Советов», вызванный на сбор национальной команды, не полетел в Бишкек на товарищеский матч.

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева.

Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сам Ломаев тоже прокомментировал ситуацию.

– Какие можешь подвести итоги сборов?

– Я потренировался с Виталием Витальевичем Кафановым, что хотел сделать давно. Был рад познакомиться с ним и со всем тренерским штабом, с командой. От этих сборов остались приятные впечатления.

– Как отреагировал, когда узнал, что не полетишь на игру с Киргизией?

– Это спортивная жизнь, все нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально.

– Кафанов говорил, что беседовал с тобой по поводу стиля игры, что часто рискуешь. Что тебе посоветовал Виталий Витальевич?

– Была приватная беседа, но Кафанов попросил меня, чтобы он остался между нами. Мы много что обсуждали, в том числе и то, что я часто рискую на поле, – сказал голкипер в беседе со Sport24.

Матч между сборными России и пройдет в Бишкеке 24 сентября.