Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев не полетел со сборной России на матч против Киргизии

Иван Ломаев не примет участие в матче сборной России против Киргизии.
Вратарь «Крыльев Советов», вызванный на сбор национальной команды, не полетел в Бишкек на товарищеский матч.
«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева.
Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Сам Ломаев тоже прокомментировал ситуацию.
– Какие можешь подвести итоги сборов?
– Я потренировался с Виталием Витальевичем Кафановым, что хотел сделать давно. Был рад познакомиться с ним и со всем тренерским штабом, с командой. От этих сборов остались приятные впечатления.
– Как отреагировал, когда узнал, что не полетишь на игру с Киргизией?
– Это спортивная жизнь, все нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально.
– Кафанов говорил, что беседовал с тобой по поводу стиля игры, что часто рискуешь. Что тебе посоветовал Виталий Витальевич?
– Была приватная беседа, но Кафанов попросил меня, чтобы он остался между нами. Мы много что обсуждали, в том числе и то, что я часто рискую на поле, – сказал голкипер в беседе со Sport24.
Матч между сборными России и Киргизии пройдет в Бишкеке 24 сентября.