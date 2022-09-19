«В Киргизии к России очень хорошо расположены, они сами стремятся попасть в нашу страну». Перевертайло о матче команд

высказался о предстоящем матче сборных России и .

14 сентября ка киргизско-таджикской границе начался конфликт с применением оружия. Перестрелки между военнослужащими двух стран, как сообщалось, произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии. 16 сентября появилась информация, что парламент Киргизии может обсудить введение военного положения в стране.

Киргизский футбольный союз заявил, что проведению игры ничего не угрожает.

– Конечно, я разговаривал с сыном (Владимир – тренер сборной Киргизии – прим. ред.). Там большой ажиотаж перед матчем с Россией, ждут аншлага, но есть какие-то шероховатости в договоренностях, и они переживают, чтобы матч не сорвался. Местные болельщики задают много вопросов по этому поводу.

– Сборная Киргизии уже начала готовиться к матчу с Россией?

– Да, наверное, уже дня три.

– Сейчас в Киргизии неспокойная обстановка. Хотели объявлять военное положение. Как ваш сын себя там ощущает?

– Это на границе (с Таджикистаном – прим. ред.). В Бишкеке все спокойно. По крайней мере, так было вчера вечером, когда я разговаривал с сыном.

– Готова ли Киргизия дать бой России на футбольном поле?

– Естественно, они будут стремится, чтобы проявить лучшие игровые качества. Киргизия попала в финальную часть Кубка Азии. Им важно, чтобы сборная получала уверенность, проведя матч с такой командой, как Россия. Там с большим уважением относятся к нашей сборной.

– Как отношение к россиянам в Киргизии? Не стоит ждать каких-то провокаций?

– В той футбольной среде, где находится мой сын, вообще нет никаких отличий: русский, киргиз. Очень хорошие дружеские отношения. В Киргизии очень хорошо расположены к России и россиянам. Они сами стремятся попасть в нашу страну.

– Сильно расстроятся в Киргизии, если матч с Россией все же отменят?

– Думаю, что да. Команды находятся в разных ассоциациях. А во-вторых, сейчас очень сложно что-то планировать на будущее, – сказал российский тренер.