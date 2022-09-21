Соболев о недопуске России на Евро-2024: «Тяжело принять это, ведь мы играем в футбол ради еврокубков и сборной»

высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

«Тяжело принять то, что мы не примем участие в Евро-2024, ведь мы играем в футбол ради того, чтобы играть в еврокубках, играть за сборную. К сожалению, сейчас этого не происходит. Значит, будем играть товарищеские матчи. Мотивация есть всегда, тем более ты представляешь свою страну.

Как вы видели – очень много новых ребят, даже по сравнению с последней игрой. Конечно, национальная команда должна собираться – футболисты растут, некоторые уже заканчивают, а некоторым нужно почувствовать, каково это – быть в сборной своей страны», – сказал нападающий .

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд