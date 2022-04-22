Соболев об отстранении сборной: «Спорт вне политики, больше мне нечего добавить. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Форвард высказался про отстранение России от турниров.

– Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?

– Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы – спортсмены – не имеем отношения к тому, что происходит.

Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты – играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого.

Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

– С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?

– Не думаем об этом – просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные – с нами, – сказал нападающий.