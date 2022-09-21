Тренер Казахстана Адиев не против матча с Россией: «Не хочется смешивать политику и спорт. Должны смотреть как спортсмены»

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Главный тренер сборной Казахстана не против матча с Россией.

– Знаю, что были определенные контакты между федерациями. Сейчас между собой будут играть юношеские и молодежные сборные Казахстана и России.

Что касается основных национальных команд, этот матч был в процессе обсуждения. Но, насколько я знаю, не договорились по датам.

– Вам самому было бы интересно провести такой матч?

– Если федерации договорятся между собой, почему нет? Мы спортивные люди. Понятно, сейчас политика очень активно вмешивается в спорт, но мы должны смотреть на вещи как спортсмены.

– Учитывая, что сборная России отстранена и может выставить не самый сильный состав, пойдет ли вам на пользу такой матч?

Сборная России – очень сильная команда. Нам хотелось бы состязаться на фоне таких команд. Но переговоры находятся в компетенции двух федераций.

Не хотелось бы смешивать политику и спорт. Но хочется, чтобы и Россия скорее вернулась в европейскую элиту, – сказал Магомед Адиев.

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