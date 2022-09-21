Комличенко о недопуске России на Евро-2024: «Мы не то что привыкшие, но не удивились. Теперь мотивация – быть в сборной, в числе лучших футболистов страны»

будет находить новую мотивацию играть за сборную России без турниров.

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Решение ожидаемое, удивился бы, если бы допустили. Мы пропустили один турнир, не то что привыкшие, но не удивились.

Теперь мотивация – быть в сборной, быть в числе лучших футболистов страны.

Тренировка прошла нормально. Тактики немного, но основное отработали. Смотрели некоторые отрывки матчей сборной . По видео не могу сказать, какого уровня соперник», – сказал Комличенко.

Ожидается, что сборная России проведет товарищеский матч с Кыргызстаном 24 сентября в Бишкеке.

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд