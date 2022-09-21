Комличенко о недопуске России на Евро-2024: «Мы не то что привыкшие, но не удивились. Теперь мотивация – быть в сборной, в числе лучших футболистов страны»

Теги Ростов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Кыргызстана по футболу Николай Комличенко ТАСС Футбол

Николай Комличенко будет находить новую мотивацию играть за сборную России без турниров. 

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. 

«Решение ожидаемое, удивился бы, если бы допустили. Мы пропустили один турнир, не то что привыкшие, но не удивились.

Теперь мотивация – быть в сборной, быть в числе лучших футболистов страны.

Тренировка прошла нормально. Тактики немного, но основное отработали. Смотрели некоторые отрывки матчей сборной Кыргызстана. По видео не могу сказать, какого уровня соперник», – сказал Комличенко.

Ожидается, что сборная России проведет товарищеский матч с Кыргызстаном 24 сентября в Бишкеке. 

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