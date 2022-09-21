Моуринью о победе «Ромы» в Лиге конференций: «Незабываемо. В такие моменты понимаешь, что выигрываешь не ради себя»

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Жозе Моуринью высказался о победе «Ромы» в Лиге конференций. 

Римский клуб стал первым в истории победителем этого турнира, обыграв в финале «Фейеноорд» (1:0). 

– Фото празднований победы в Лиге конференций разошлись по всему миру. Расскажите нам об эмоциях того дня.

– Это было поистине незабываемо. Когда мы выиграли Лигу чемпионов с «Интером», я не поехал в Милан, потому что хотел перейти в мадридский «Реал», и у меня было ощущение, что если я вернусь [в Милан], то больше не уйду.

На этот раз все было по-другому, я хотел остаться в Риме и продолжить работу в этом клубе. В такие моменты понимаешь, что выигрываешь не ради себя. Люди – это все, они дают тебе представление о том, что ты сделал, и ты чувствуешь себя частью по-настоящему особенной семьи, – сказал Моуринью.

Португалец выиграл Лигу чемпионов с «Интером» в 2010 году. После этой победы он возглавил «Реал». 

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