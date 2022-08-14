Карло Анчелотти: «Рома» Моуринью может соперничать с другими претендентами на скудетто. Клубу нужен был такой тренер, как Жозе»

допустил, что «Рома» может преподнести сюрприз в борьбе за скудетто.

«В Серии А я вижу обычную тройку претендентов на титул, может, не совсем сбалансированную. продолжает ставку на молодых, начатую Мальдини. У «Интера» мощный костяк, и Лукаку вернулся. все еще работает на трансферном рынке, но приход Ди Марии уже выглядит разумным трансфером.

«Рома» сильно укрепилась. Дибала, Вейналдум и Матич – серьезное усиление. «Рома» может соперничать с другими [претендентами на титул], хотя с новыми трансферами всегда есть неизвестность со сроками внедрения новичков.

Обычно у Моуринью второй сезон во главе клуба совпадает с большими успехами. Мы часто общаемся, переписываемся. «Роме» нужен был такой тренер, как Жозе, а ему была нужна такая поддержка, как в Риме. Идеальный союз», – сказал тренер .

«Давай вместе победим в финалах!» Моуринью и Анчелотти – 🤝🏻, хотя когда-то Жозе назвал Карло «тупым»

«Интер» – чемпион (или «Рома»), Лукаку – лучший бомбардир (или Иммобиле), Брозович – MVP (или Барелла). Прогнозируем Серию А