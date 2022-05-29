Анчелотти и Моуринью выиграли еврокубки. Жозе 5 мая предлагал Карло вместе победить в финалах

Карло Анчелотти и Жозе Моуринью выиграли еврокубковые турниры в одном сезоне.
5 мая главный тренер «Ромы», вышедшей на тот момент в финал Лиги конференций, предложил итальянскому коллеге из «Реала» «вместе победить в финалах».
И специалистам это удалось – причем с одинаковыми результатами.
25 мая «Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций. 28 мая «Реал» переиграл «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑
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