Анчелотти и Моуринью выиграли еврокубки. Жозе 5 мая предлагал Карло вместе победить в финалах

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Карло Анчелотти и Жозе Моуринью выиграли еврокубковые турниры в одном сезоне.

5 мая главный тренер «Ромы», вышедшей на тот момент в финал Лиги конференций, предложил итальянскому коллеге из «Реала» «вместе победить в финалах».

И специалистам это удалось – причем с одинаковыми результатами.

25 мая «Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций. 28 мая «Реал» переиграл «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

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