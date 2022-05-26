Анчелотти поздравил «Рому», назвав ее волшебной. Ранее Моуринью предлагал тренеру «Реала» вместе выиграть еврокубки

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций.

«Поздравляю волшебную «Рому», – написал итальянец после игры римлян с «Фейеноордом» (1:0).

Следует отметить, что после выхода в финал Лиги конференции главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к Анчелотти с призывом вместе выиграть еврокубки в этом году.

«Реалу» 28 мая предстоит встреча с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

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