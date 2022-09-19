Озбилиз об отстранении России: «Надеюсь, скоро спортсменов вернут. Очень тяжело, когда политика заходит в футбол»

высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Как ты относишься к отстранению российских спортсменов?

– Это политический вопрос. В последнее время многие очень хотят смешать политику с футболом.

– Как думаешь, это долго протянется?

– Я надеюсь, что в ближайшее время российских спортсменов вернут. Если их вернут скоро – будет хорошо.

Не знаю, когда все закончится, но очень тяжело, когда политика заходит в футбол, это уже другой вопрос, – сказал бывший полузащитник и сборной Армении.