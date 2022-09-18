Тихонов об отстранении сборной: «Скажу, что нас не будет 5 лет, ответят: «Ты дурак?» Может, пройдут определенные мероприятия – и нас через год уже вернут»

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Андрей Тихонов поделился мнением о сроках отстранения России от международных турниров.

– Наша сборная впервые за долгое время сыграет международный матч. Это позитив?

– Надо посмотреть, как будут играть. Сейчас у Карпина больше свободы, можно приглашать любых футболистов на будущее и смотреть. Необязательно брать тех, кто являются основными. Можно смотреть немного в будущее, на 2-3 года вперед. А что будет через этот срок, никто не знает.

– А вы думаете, столько продлится изоляция?

– Думаю, это возможно.

– На Евро наших не ждать?

– Я знаю не больше вашего. Могу сказать, что нас не будет пять лет, мне скажут: «Ты что, дурак?» Скажу, что год – тоже назовут. Может, пройдут определенные мероприятия – и нас через год уже вернут, – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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