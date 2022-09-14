Здравко Кузманович: «Российские спортсмены должны любить свою страну, как мы, сербы, любим свою. У них нет причин менять гражданство»

Экс-игрок сборной Здравко Кузманович высказался о смене спортивного гражданства россиянами.

– Вы родились в Швейцарии, играли за молодежные сборные этой страны, но все же выбрали национальную команду Сербии. Как вы сказали: «Так велело сердце». Сейчас некоторые российские спортсмены подумывают о смене гражданства из-за отстранения. Что можете им посоветовать?

– Российским спортсменам нужно набраться терпения. Однажды все вернется на круги своя. Тут нечего даже думать: они – россияне, они родились здесь, они представляют Россию.

Я не хочу много говорить на тему политики, но скажу, что российские спортсмены должны любить свою страну так, как мы, сербы, любим свою. У них нет причин менять гражданство, – сказал бывший игрок «Интера».