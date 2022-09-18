Нескольких игроков «Баварии» раздражает, что у Нагельсманна редко возникают вопросы к себе. Тренер возлагает основную ответственность на команду

Атмосфера в «Баварии» остается напряженной.

В субботу мюнхенцы проиграли «Аугсбургу» (0:1). Сразу после финального свистка тренер «Баварии» бросился в раздевалку, будучи грустным и подавленным.

Как пишет Sport1.de, 35-летний специалист хочет получить ответы от звезд «Баварии» в воскресенье и проведет серию бесед на базе перед тем, как команда сначала отправится на Октоберфест, а потом разъедется по сборным.

Нагельсманн считает, что игроки команды несут основную ответственность – особенно из-за большого количества упущенных моментов и слабой реализации.

При этом в окружении «Баварии» неоднократно критиковали Нагельсманна за стиль управления командой – в сочетании с обвинениями в том, что тренеру не хватает эмпатии в некоторых ситуациях.

В последнее время нескольких игроков также раздражает тот факт, что у Нагельсманна редко возникают вопросы к себе в рассуждениях после матчей.