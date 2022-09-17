У «Баварии» поражение и 3 ничьих в 4 последних матчах Бундеслиги

проиграла впервые в сезоне.

Команда тренера Юлиана Негльсманна сегодня уступила (0:1) в 7-м туре чемпионата Германии.

До этого было три ничьих в Бундеслиге – со «Штутгартом», «Унионом» и гладбахской «Боруссией».

При этом стоит отметить, что за этот временной отрезок «Бавария» добыла две победы в Лиге чемпионов, обыграв «Интер» (2:0) и «Барселону» (2:0). К

Кроме того, в начале сезона у «Баварии» была серия из 4 побед, включая Суперкубок Германии. А беспроигрышная серия насчитывала 10 матчей.

На данный момент «Бавария» занимает 4-е место в Бундеслиге, набрав 12 очков.