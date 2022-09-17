Нагельсманн о том, что «Баварии» не хватает «девятки»: «Отвечу «да», люди скажут, что не хватает Левандовского. Отвечу «нет», скажут, что я не хочу признавать проблему»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Аугсбург Эрик-Максим Шупо-Мотинг Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение «Баварии» от «Аугсбурга» (0:1).

– Я не собираюсь выделять сегодня какого-либо игрока. Недавняя негативная тенденция – это нехорошо. Многое должно измениться. Я собираюсь подумать, а потом посмотрим, как пойдут дела. Подумаю обо всем: о себе, о ситуации. Обо всем.

– Команде не хватает девятки?

– Что изменится, если я скажу «да» или «нет»? Если отвечу «нет», люди скажут, мол, он не хочет признать проблему. Если отвечу «да», скажут, что ему не хватает Левандовского.

Сегодня у нас был номер 9 на скамейке запасных в лице Шупо-Мотинга. У нас нет другого классического нападающего, – сказал главный тренер «Баварии».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные