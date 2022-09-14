Хави, Левандовски и еще 10 игроков «Барселоны» получили по одной звезде от Marca за матч с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Серджи Бускетс Роберт Левандовски Маркос Алонсо Юлиан Нагельсманн Рафинья Диас Педри Джамал Мусиала Гави Футбол

Футболисты «Барселоны» получили плохие оценки за матч против «Баварии».

Мюнхенцы дома выиграли у каталонцев в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Marca выставила оценки тренерам и игрокам обеих команд. Три звезды – наивысшая оценка, одна – низшая, прочерк – если игрок или тренер никак не проявил себя.

Самых высоких оценок – двух звезд – у сине-гранатовых удостоились Маркос Алонсо, Гави, Серджи Бускетс, Педри и Рафинья Диас.

Главный тренер «Барсы» Хави, форвард Роберт Левандовски и еще 10 игроков получили по одной звезде.

У «Баварии» три звезды получил хавбек Джамал Мусиала, отдавший голевой пас. По одной звезде получили 9 футболистов и главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

Изображение: marca.com

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные