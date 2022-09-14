Футболисты «Барселоны» получили плохие оценки за матч против «Баварии».
Мюнхенцы дома выиграли у каталонцев в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Marca выставила оценки тренерам и игрокам обеих команд. Три звезды – наивысшая оценка, одна – низшая, прочерк – если игрок или тренер никак не проявил себя.
Самых высоких оценок – двух звезд – у сине-гранатовых удостоились Маркос Алонсо, Гави, Серджи Бускетс, Педри и Рафинья Диас.
Главный тренер «Барсы» Хави, форвард Роберт Левандовски и еще 10 игроков получили по одной звезде.
У «Баварии» три звезды получил хавбек Джамал Мусиала, отдавший голевой пас. По одной звезде получили 9 футболистов и главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.
Изображение: marca.com