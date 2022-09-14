Футболисты «Барселоны» получили плохие оценки за матч против «Баварии».

Мюнхенцы дома выиграли у каталонцев в матче 2-го тура группового этапа (2:0).

Marca выставила оценки тренерам и игрокам обеих команд. Три звезды – наивысшая оценка, одна – низшая, прочерк – если игрок или тренер никак не проявил себя.

Самых высоких оценок – двух звезд – у сине-гранатовых удостоились , , , и .

Главный тренер «Барсы» , форвард и еще 10 игроков получили по одной звезде.

У «Баварии» три звезды получил хавбек , отдавший голевой пас. По одной звезде получили 9 футболистов и главный тренер мюнхенцев .

Изображение: marca.com