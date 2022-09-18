«Интер» заплатил 8 млн за аренду Лукаку и заплатит еще 10 за ее продление. Возвращение в «Челси» кажется маловероятным». Ди Марцио о форварде

Инсайдер Джанлука Ди Марцио считает, что вряд ли вернется в «Челси».

Форвард арендован «Интером» до конца сезона, право выкупа не предусмотрено.

«После всего, что он сказал, всего, что он сделал, чтобы показать любовь к «Интеру», я думаю, что это будет сложно. Как он может опять поехать , как он может снова играть в той футболке? Он сделал все для того, чтобы вернуться в «Интер».

Думаю, клубы найдут лучший выход. Возможно, договорятся об еще одной аренде. Возвращение мне кажется маловероятным.

«Интер» заплатил 8 млн евро за аренду и заплатит еще 10 млн за ее продление на год. Стоимость Лукаку будет становиться все ниже и ниже, если решит его выкупить», – сказал Ди Марцио в эфире Sky Sport Italia.