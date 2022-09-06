Агент Рюдигера: «Прежние боссы «Челси» не прилагали усилий, чтобы удержать игрока. Ему дали контракт в 2 раза меньше, чем у Лукаку»

Агент Тони Рюдигера раскритиковал руководство после перехода игрока в «Реал».

Уход защитника из лондонского клуба на правах свободного агента Саиф Руби обсудил в студии Talk Sport с ведущим Саймоном Джорданом.

– Наш уважаемый друг Саймон Джордан, который сейчас сидит передо мной, в апреле пришел в это шоу и дал комментарий о ситуации с контрактом Рюдигера. Это одна из причин, по которой я пришел сюда.

Он сказал, что Рюдигер – очень жадный, потому что в новом клубе получит 10 млн фунтов подписного бонуса, а его советники тоже получат 10 млн фунтов.

– Я так говорил? Или я повторил информацию, написанную где-то еще?

– Давайте разберем это по полочкам. 10 млн фунтов подписного бонуса обычно распределяются на весь срок контракта. Соглашение действует четыре года, так что это 40 тысяч фунтов в неделю.

Второе. Давайте предположим, что вы пересказывали сведения, которые где-то прочитали, но вы назвали сумму в 10 млн фунтов. Допустим, это 10-15 млн фунтов. был одним из лучших, если не лучшим, защитником мира и Премьер-лиги. По этой причине Карло Анчелотти захотел видеть его в . Сколько сейчас стоят центральные защитники топ-уровня?

– Я не знаю. Я не знаю, хотите ли вы, чтобы этот разговор шел в том русле, которое вы задаете ему, или в том, которое я бы предпочел дать ему. Контекст, который для меня был бы предпочтительнее, таков: мне кажется, что такие люди, как вы, наживаются на переходе игрока свободным агентом. Это просто более выгодно, чем привязанность к клубу и подписание нового контракта.

– А что, если я скажу вам, что прежнее руководство «Челси» практически не прилагало усилий, чтобы удержать игрока? Тогда Тони был бы рад остаться и в будущем, возможно, стать капитаном команды. Ему предложили контракт с зарплатой в два раза меньше, чем у . А вы говорите о торге, – сказал Руби.

В этом сезоне Рюдигер провел четыре матча за «Реал» в . Его полную статистику можно изучить здесь.