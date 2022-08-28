Лукаку из-за травмы бедра может пропустить дерби с «Миланом» 3 сентября. Матч с «Баварией» – 7-го

Нападающий Ромелу Лукаку может пропустить несколько важных для матчей.

По сведениям Sport Mediaset, у форварда выявлено растяжение мышц левого бедра. Он получил травму на тренировке.

Бельгиец точно пропустит игру 4-го тура Серии А с (30 августа), дерби с в 5-м туре (3 сентября) тоже находится под большим вопросом. А 7 сентября «Интер» примет «Баварию» в рамках группового этапа чемпионов.

За три матча в текущем розыгрыше чемпионата Италии Лукаку забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.