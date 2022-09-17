Джек Грилиш: «Я должен больше забивать и ассистировать. Обо мне всегда будут говорить из-за того, сколько «Ман Сити» заплатил»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш надеется, что будет больше забивать в этом сезоне.
Сегодня в матче 8-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» хавбек забил победный гол. «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:0.
«Это было приятно. Я давно не забивал – в прошлый раз мне удалось это в конце предыдущего сезона в матче с «Вест Хэмом». И нам удалось добиться отличного результата в игре с командой топ-уровня.
Я должен больше забивать и ассистировать.
Все, что я могу сделать сейчас, – забивать и отдавать результативные передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, что «Манчестер Сити» заплатил за меня. Но если посмотреть на мои показатели на протяжении карьеры, то я никогда не забивал кучу голов.
Я хочу стать лучше в этом аспекте игры. Надеюсь, с этой командой и вместе с нашими фанатами мне это удастся», – сказал Грилиш.
Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
Грилиш забил «Вулвс» на 1-й минуте. Пеп говорил перед игрой, что Джека купили «не для голов и ассистов»