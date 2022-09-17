Джек Грилиш: «Я должен больше забивать и ассистировать. Обо мне всегда будут говорить из-за того, сколько «Ман Сити» заплатил»

Полузащитник «Манчестер Сити» надеется, что будет больше забивать в этом сезоне.

Сегодня в матче 8-го тура против хавбек забил победный гол. выиграл со счетом 3:0.

«Это было приятно. Я давно не забивал – в прошлый раз мне удалось это в конце предыдущего сезона в матче с «Вест Хэмом». И нам удалось добиться отличного результата в игре с командой топ-уровня.

Я должен больше забивать и ассистировать.

Все, что я могу сделать сейчас, – забивать и отдавать результативные передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, что «Манчестер Сити» заплатил за меня. Но если посмотреть на мои показатели на протяжении карьеры, то я никогда не забивал кучу голов.

Я хочу стать лучше в этом аспекте игры. Надеюсь, с этой командой и вместе с нашими фанатами мне это удастся», – сказал Грилиш.

Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

Грилиш забил «Вулвс» на 1-й минуте. Пеп говорил перед игрой, что Джека купили «не для голов и ассистов»