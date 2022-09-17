Коллинз ударил Грилиша ногой в грудь в стиле де Йонга. Арбитр удалил защитника «Вулвс» с поля

Защитник «Вулвс» получил красную карточку за опасный фол на .

На 33-й минуте ирландец был удален с поля арбитром за то, что ударил соперника в грудь в прыжке высоко поднятой ногой.

Подобные фолы у футбольных болельщиков ассоциируются в первую очередь с Найджелом де Йонгом.

Бывший хавбек сборной Нидерландов в схожем стиле в борьбе за мяч ударил ногой в грудь в финале против Испании (0:1). Тогда арбитр показал ему желтую карточку.

Фото: кадр из трансляции BT Sport