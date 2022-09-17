Коллинз ударил Грилиша ногой в грудь в стиле де Йонга. Арбитр удалил защитника «Вулвс» с поля

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Защитник «Вулвс» Натан Коллинз получил красную карточку за опасный фол на Джеке Грилише.

На 33-й минуте ирландец был удален с поля арбитром Энтони Тэйлором за то, что ударил соперника в грудь в прыжке высоко поднятой ногой.

Подобные фолы у футбольных болельщиков ассоциируются в первую очередь с Найджелом де Йонгом.

Бывший хавбек сборной Нидерландов в схожем стиле в борьбе за мяч ударил Хаби Алонсо ногой в грудь в финале ЧМ-2010 против Испании (0:1). Тогда арбитр Говард Уэбб показал ему желтую карточку.

Фото: кадр из трансляции BT Sport

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