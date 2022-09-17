Холанд забил 100 голов в 99 матчах после перехода в «Боруссию» в январе 2020-го

забил 100 голов после ухода из .

В январе 2020 года нападающий перешел из австрийского клуба в дортмундскую «Боруссию», а этим летом его приобрел .

За этот период норвежец провел в общей сложности 99 игр во всех турнирах и забил 100 голов.

Юбилейным для 22-летнего форварда стал мяч в ворота в сегодняшнем матче 8-го тура (2:0, второй тайм).

Холанд забил в 7-м матче подряд – у него 12 голов на этом отрезке, а всего – 14 мячей в 10 играх.