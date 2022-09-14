«Инвестиции из США опасны для структуры игры. Американцы не остановятся, пока не получат то, что хотят». Невилл призвал привлечь в АПЛ финансового регулятора

призвал привлечь в английский футбол финансового регулятора.

«Я продолжаю повторять это: чем быстрее мы привлечем регулятора, тем лучше.

Инвестиции из США в английский футбол представляют собой явную и непосредственную опасность для пирамиды и структуры игры. Они [американцы] просто не понимают ее и мыслят иначе.

Они также не остановятся, пока не получат то, что хотят!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее совладелец предложил организовать в матч всех звезд, приведя в пример Главную лигу бейсбола.