Клопп об идее совладельца «Челси» провести Матч звезд АПЛ: «В Америке перерывы по 4 месяца. Аналог «Гарлем Глобтроттерс» он не хочет предложить?»

Юрген Клопп отреагировал на идею совладельца «Челси» устроить Матч звезд АПЛ.
«Он забывает, что в американском спорте есть перерывы по 4 месяца.
Аналог «Гарлем Глобтроттерс» он там не хочет предложить?» – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Гарлем Глобтроттерс» – американская баскетбольная выставочная команда. В своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии.
Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»