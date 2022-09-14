Клопп об идее совладельца «Челси» провести Матч звезд АПЛ: «В Америке перерывы по 4 месяца. Аналог «Гарлем Глобтроттерс» он не хочет предложить?»

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Юрген Клопп отреагировал на идею совладельца «Челси» устроить Матч звезд АПЛ

«Он забывает, что в американском спорте есть перерывы по 4 месяца.

Аналог «Гарлем Глобтроттерс» он там не хочет предложить?» – сказал главный тренер «Ливерпуля»

«Гарлем Глобтроттерс» – американская баскетбольная выставочная команда. В своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии.

Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»

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