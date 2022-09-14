Совладелец «Челси» хочет построить мультиклубную модель – как у City Football Group и Red Bull. Боули заинтересован в покупке португальского клуба

заинтересован в приобретении португальского клуба.

Совладелец летом обсудил покупку португальской команды с главой академии лондонского клуба Нилом Батом и агентом , сообщает Daily Mail. В ходе переговоров обсуждалась концепция покупки клуба.

Считается, что Бат работает над поиском команды, наиболее подходящей на роль партнера «Челси». Мендеш может стать посредником в сделке.

Выступая на конференции SALT, Боэли заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной модели – как у City Football Group и Red Bull: «Мы говорили о создании мультиклубной модели. Я бы с удовольствием продолжал наращивать зону охвата», – сказал менеджер.

Детали переворота в «Челси»: Боэли предлагал схему 4-4-3 (да, с 11 полевыми!) и называл работу с Тухелем кошмаром