Совладелец «Челси» хочет построить мультиклубную модель – как у City Football Group и Red Bull. Боули заинтересован в покупке португальского клуба

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Тодд Боули заинтересован в приобретении португальского клуба. 

Совладелец «Челси» летом обсудил покупку португальской команды с главой академии лондонского клуба Нилом Батом и агентом Жорже Мендешем, сообщает Daily Mail. В ходе переговоров обсуждалась концепция покупки клуба.

Считается, что Бат работает над поиском команды, наиболее подходящей на роль партнера «Челси». Мендеш может стать посредником в сделке. 

Выступая на конференции SALT, Боэли заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной модели – как у City Football Group и Red Bull: «Мы говорили о создании мультиклубной модели. Я бы с удовольствием продолжал наращивать зону охвата», – сказал менеджер.

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