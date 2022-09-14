Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»

Теги Челси премьер-лига Англия MLB деньги Тодд Боули Футбол

Совладелец «Челси» предложил организовать матч всех звезд АПЛ.

«Люди спрашивают, почему у всей пирамиды клубов нет больше денег?

MLB (Главная лига бейсбола – прим.) провела матч всех звезд в этом году. Они заработали 200 миллионов долларов за понедельник и вторник.

Можно было бы очень легко провести матч всех звезд Премьер-лиги «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу», – сказал Тодд Боули.

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