Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»

Совладелец предложил организовать матч всех звезд .

«Люди спрашивают, почему у всей пирамиды клубов нет больше денег?

(Главная лига бейсбола – прим.) провела матч всех звезд в этом году. Они заработали 200 миллионов долларов за понедельник и вторник.

Можно было бы очень легко провести матч всех звезд Премьер-лиги «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу», – сказал .

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