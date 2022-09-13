Фройнд из «Зальцбурга» – главный кандидат на пост спортивного директора «Челси»

Спортивный директор может перейти в .

Переговоры между лондонским клубом и Кристофом Фройндом находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Совладелец «Челси» Тодд Боэли является поклонником модели Red Bull.

Еще одним кандидатом на пост является Пол Митчелл из , однако вариант с Фройндом в данный момент считается наиболее приоритетным.

В то же время уточняется, что лондонцам будет сложно пригласить из из-за некоторых пунктов в контракте специалиста с парижским клубом. Это получится сделать, только если тот выплатит компенсацию за расторжение соглашения. Ранее сообщалось, что Боэли предложил Кампушу зарплату в размере 8 миллионов евро в год.