Фройнд из «Зальцбурга» – главный кандидат на пост спортивного директора «Челси»

Спортивный директор «Зальцбурга» может перейти в «Челси».
Переговоры между лондонским клубом и Кристофом Фройндом находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Совладелец «Челси» Тодд Боэли является поклонником модели Red Bull.
Еще одним кандидатом на пост является Пол Митчелл из «Монако», однако вариант с Фройндом в данный момент считается наиболее приоритетным.
В то же время уточняется, что лондонцам будет сложно пригласить Луиша Кампуша из «ПСЖ» из-за некоторых пунктов в контракте специалиста с парижским клубом. Это получится сделать, только если тот выплатит компенсацию за расторжение соглашения. Ранее сообщалось, что Боэли предложил Кампушу зарплату в размере 8 миллионов евро в год.