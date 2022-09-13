Алексей Игонин: «Можно поставить миллион долларов на то, что «Зенит» выиграет чемпионат»

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Алексей Игонин считает, что можно ставить миллион долларов на чемпионство «Зенита».

«Не вижу для «Зенита» соперников в чемпионате. В отдельном матче с петербуржцами можно бороться. Можно поставить миллион долларов на то, что петербуржцы могут выиграть чемпионат в этом сезоне.

Говорили многие, что «Спартак» в этом году составит конкуренцию синие-бело-голубым. Да, там относительный порядок сейчас, и тренера нашли, который находит общий язык с командой. Но свой реальный уровень клуб РПЛ может оценить только в игре с «Зенитом», – сказал бывший игрок «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга после 9-го тура Мир РПЛ лидирует в таблице, опережая ЦСКА на 3 очка.

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