Алексей Игонин: «Можно поставить миллион долларов на то, что «Зенит» выиграет чемпионат»

считает, что можно ставить миллион долларов на чемпионство «Зенита».

«Не вижу для «Зенита» соперников в чемпионате. В отдельном матче с петербуржцами можно бороться. Можно поставить миллион долларов на то, что петербуржцы могут выиграть чемпионат в этом сезоне.

Говорили многие, что в этом году составит конкуренцию синие-бело-голубым. Да, там относительный порядок сейчас, и тренера нашли, который находит общий язык с командой. Но свой реальный уровень клуб РПЛ может оценить только в игре с «Зенитом», – сказал бывший игрок .

Клуб из Санкт-Петербурга после 9-го тура Мир лидирует в таблице, опережая ЦСКА на 3 очка.