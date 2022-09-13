Орлов о 8:0: «Зенит» мог и 10-11 забить «Оренбургу». Но рано короновать подопечных Семака»

высказался о победе над со счетом 8:0.

«Зенит» разгромил «Оренбург». Считаю, гости оказались не готовы к этому матчу прежде всего психологически. Они увидели стадион, бразильцев, мотивированных игроков команды Семака, и, что называется, «поплыли». Пропустили первый гол, не смогли что-либо противопоставить. Так расклеиваться нельзя! Надо все равно играть.

При всем уважении к , никакого плана на этот матч у него не было. Особенно в обороне. «Зенит» мог и 10, и 11 забить.

Хозяева не думали о рекорде. Играли, получали удовольствие. Но эта встреча, конечно, не показательна. Вот в следующем туре питерцев ждет выездной поединок с «Динамо». Там, понятное дело, уже будет совсем другая игра.

У «Зенита» нет конкурентов? Ну подождите вы. Всего девять туров прошло. ЦСКА крупно победил «Краснодар». Считаю, «Динамо» неплохо укрепилось. Мне кажется, Норманн может здорово усилить москвичей.

Рано короновать подопечных Семака. Впереди зимняя пауза, селекция. Как себя будут чувствовать бразильцы? Может быть, кто-то из них уедет? Да миллион всяких нюансов. Чего гадать?» – сказал журналист.