Радимов о «Спартаке»: «Три серьезных матча – ноль очков. Какое чемпионство?»

оценил шансы на чемпионство в этом сезоне.

– Со «Спартаком» все было давно понятно – , , , которые были не в форме. И теперь все закончилось. Дальше будет очень сложно.

Голы, которые забивал , пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь?

«Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей.

Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на Кубок, мы может представить, что их ожидает. Потом – раненый . Запаса прочности у «Спартака» нет точно, и все становится на свои места.

– Не обидно ли вам, как болельщику , что «Спартак» опять стремительно теряет позиции достойного конкурента?

– Мне обидно, мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности. «Факел», «Оренбург», «Урал» – это не «Ростов», и «Зенит». Три серьезных матча – ноль очков. Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает. А еще когда там матч у Джикии и Соболева в Медиалиге?

– Старт турнира – 16 сентября.

– Я думаю, просто Джикии и Соболеву сейчас не до футбола, они только при счете 1:4 умудрились создать гол в чужие ворота, а в остальном тот же Комличенко над Джикией просто издевался, все мячи принял, развернул... Сейчас же надо готовиться к Медиалиге, а болельщикам «Спартака» запастись терпением и ждать, когда она закончится. Я просто плохо представляю, – сказал бывший капитан «Зенита».