Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД Арену», если «Локо» обыграет «Зенит» больше чем в два мяча»

Ведущая готова раздеться в случае уверенной победы над .

Олеся Серегина обратилась к футболистам московского клуба. Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет в апреле 2023 года в Москве, в первой игре Мир РПЛ петербуржцы дома победили со счетом 5:0.

– Если «Локо» обыграет «Зенит» больше чем в два мяча – приду в нижнем белье на стадион [ ]. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум.

Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое. Я приду в нижнем белье – хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае – победа «Локо».

– Вы готовы сделать что-то более вызывающее?

– Куда еще более вызывающе? Это и так громко! Кстати, белье очень красивое!

– То, что происходит с вашей любимой командой, – трагедия?

– Это кризис, из которого нужно выходить. Любой кризис доходит до какого-то дна, от которого можно оттолкнуться. Кажется, «Локо» уже нашел это дно. Нужно выходить из ситуации любыми способами, – сказала Серегина.

Фото: инстаграм Олеси Серегиной