Лаксальт о матче с «Зенитом»: «У них отличная команда, хорошие игроки. Это футбол, «Динамо» может выиграть, мы играем дома»

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Диего Лаксальт считает, что «Динамо» по силам обыграть «Зенит».

Команды встретятся в 10-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Москве 17 сентября.

– Вы не думаете, что «Зенит» в РПЛ это другой уровень? У них есть Малком, Вендел, Дуглас Сантос?

– Они выиграли чемпионат в прошлом сезоне. У них отличная команда, хорошие игроки. Они сохранили команду. Это футбол, мы можем выиграть, мы играем этот матч дома.

– Ваш оппонент Дмитрий Скопинцев. Что можете сказать о нем?

– Это хорошо. Когда в команде есть хороший конкурент на позицию, это хорошо. Потому что ты сам растешь, он растет, старается. Скопинцев моложе меня. Он вырастет еще больше, я уверен.

– Он пропустил игру.

– Смотрите. У нас не так много времени. У нас такая ситуация, что наш тренер найдет решение, чтобы сделать команду лучше, – сказал защитник «Динамо».

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