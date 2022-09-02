РФС может создать лигу легенд: «Разговариваем с клубами. В ближайшее время все объявим»

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В РФС рассматривают идею создания лиги легенд.

«Возрастной ценз [на матч легенд «Спартака» и «Зенита»] – 36+. Но клубы могли договориться между собой в случае особенных обстоятельств.

По Андрею Ещенко был вопрос. «Спартак» направил запрос на участие – и «Зенит» согласовал участие Ещенко. С Шишкиным не получилось, потому что ему 35.

Турнир ветеранов? Меня многие спрашивали об этом. Но не поворачивается язык называть их ветеранами. Скорее, легенды.

Да, мы рассматриваем учреждение лиги легенд, разговариваем с клубами. В ближайшее время все объявим», – сказал директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин.

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