Кевин Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» проведет хороший год и станет чемпионом. «Спартак»? Просто нормальная команда»

Кевин Кураньи выразил надежду, что «Динамо» победит в Мир РПЛ.
– До сих пор слежу за «Динамо». Они продолжают прекрасно выступать. У них теперь много действительно качественных игроков. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.
– Может ли кто-то в РПЛ конкурировать с «Зенитом»?
– Почему с «Зенитом», а не с английскими командами или «Реалом»?
– Они 4 раза подряд стали победителями РПЛ.
– Знаю. Очень надеюсь, что «Динамо» проведет хороший год и сможет стать чемпионом!
– А «Спартак»?
– Просто нормальная команда, – сказал бывший нападающий «Динамо».