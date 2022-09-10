Кевин Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» проведет хороший год и станет чемпионом. «Спартак»? Просто нормальная команда»

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Кевин Кураньи выразил надежду, что «Динамо» победит в Мир РПЛ.

– До сих пор слежу за «Динамо». Они продолжают прекрасно выступать. У них теперь много действительно качественных игроков. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

– Может ли кто-то в РПЛ конкурировать с «Зенитом»?

– Почему с «Зенитом», а не с английскими командами или «Реалом»?

– Они 4 раза подряд стали победителями РПЛ.

– Знаю. Очень надеюсь, что «Динамо» проведет хороший год и сможет стать чемпионом!

– А «Спартак»?

– Просто нормальная команда, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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