Кевин Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» проведет хороший год и станет чемпионом. «Спартак»? Просто нормальная команда»

выразил надежду, что «Динамо» победит в Мир .

– До сих пор слежу за . Они продолжают прекрасно выступать. У них теперь много действительно качественных игроков. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

– Может ли кто-то в РПЛ конкурировать с ?

– Почему с «Зенитом», а не с английскими командами или «Реалом»?

– Они 4 раза подряд стали победителями РПЛ.

– Знаю. Очень надеюсь, что «Динамо» проведет хороший год и сможет стать чемпионом!

– А ?

– Просто нормальная команда, – сказал бывший нападающий «Динамо».