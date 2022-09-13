«Мы пришли, чтобы изменить историю». Раздевалка «Барсы» хочет взять реванш у «Баварии» (As)

В раздевалке «Барселоны» настроены на реванш после болезненных поражений от «Баварии».

«В раздевалке очень серьезный настрой на этот матч, много желания. Тренерский штаб несколько недель готовился к этой игре. Мотивация у игроков запредельная», – сообщил As член тренерского штаба «Барселоны».

Предстоящий матч в Мюнхене рассматривают как возможность взять реванш за крупнейшее поражение «Барсы» в истории еврокубков, случившееся два года назад в Лиссабоне. Тогда «Бавария» победила со счетом 8:2. Кроме того, каталонцы хотят отомстить мюнхенцам за поражения на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов («Бавария» дважды победила с одинаковым счетом – 3:0). Также в «Барсе» не забыли высокомерные заявления, сделанные представителями «Баварии» за последние годы. Особо враждебно в раздевалке настроены по отношению к Томасу Мюллеру.

В «Барселоне» убеждены, что сегодня команда продемонстрирует готовность бороться за победу в . Результаты на старте сезона вызывают в «Барсе» оптимизм. Команда приехала в Мюнхен, чтобы восстановить свое имя в Европе.

Кроме того, этот состав «Барселоны» хочет войти в историю, так как клубу еще не удавалось победить в Мюнхене. Лучшими результатами были ничьи – 1:1 в сезоне-2008/09 и 2:2 в сезоне-1995/96. Статистика встреч также говорит в пользу «Баварии» – у «Барсы» девять поражений и две победы в матчах с мюнхенцами при двух ничьих.

«Мы пришли, чтобы изменить историю», – сообщил источник в раздевалке «Барсы».

Матч «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов состоится сегодня, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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