Юлиан Нагельсманн: «Барса» уже не та, что в 3-4 последних матчах с «Баварией». Нас ждет тяжелая игра»

поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Барселоной».

«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они подписали нескольких хороших игроков – например, Левандовского. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.

действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра».

О составе

«По многим позициям решение уже принято. выйдет в старте, но я еще не знаю, кто сыграет рядом с ним. Упамекано чаще играл против Левандовского и всегда хорошо оборонялся против него. Но я еще не решил», – сказал тренер «Баварии».

сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа . Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.