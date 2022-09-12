Юлиан Нагельсманн: «Барса» уже не та, что в 3-4 последних матчах с «Баварией». Нас ждет тяжелая игра»

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Барселоной».
«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они подписали нескольких хороших игроков – например, Левандовского. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.
«Барселона» действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра».
О составе
«По многим позициям решение уже принято. Люка Эрнандес выйдет в старте, но я еще не знаю, кто сыграет рядом с ним. Упамекано чаще играл против Левандовского и всегда хорошо оборонялся против него. Но я еще не решил», – сказал тренер «Баварии».
«Бавария» сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.