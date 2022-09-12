Президент «Баварии»: «С испанского футбола стоит брать пример: сборная побеждает, «Реал» побеждает, «Барса» побеждает»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о «Барселоне» перед матчем в Лиге чемпионов.

«Мы с большим уважением относимся к «Барсе». Лично я считаю, что с модели испанского футбола стоит брать пример: сборная побеждает, «Реал» побеждает, «Барса» побеждает. Нам это тоже сыграло на руку, ведь «Баварию» тренировал Пеп Гвардиола.

В «Барсе» всегда играли чудесные игроки: Хави, Иньеста, Пике, Бускетс, Месси... Это очень крупный клуб, и он продолжит задавать стандарты в будущем. «Барса» возвращается.

В 2020 году «Бавария» встретилась с «Барселоной», находясь в прекрасной форме. Тогда все сложилось для нас очень хорошо. Но в этом году «Барса» гораздо сильнее. Лапорта – подходящий президент для этого клуба, который поможет «Барсе» вернуться туда, где она должна быть. Я ожидаю равной игры.

Конечно, я жду, что «Бавария» победит. Но большого преимущества над «Барсой» я не жду», – сказал Хайнер.

«Бавария» сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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