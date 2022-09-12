Жюль Кунде: «У «Барселоны» есть все, чтобы выиграть у «Баварии» оба матча. Верим в себя»

считает, что может выиграть оба матча у «Баварии».

«Мы знаем, что очень сильна в каждой линии. Это команда-чемпион. Но я уверен, что мы очень хорошо сыграем. У нас есть все, чтобы выиграть у «Баварии» оба матча. Мы верим в себя.

Я ненавижу проигрывать. Думаю, это идет из детства. «Барса» сделала несколько трансферов, и теперь фанаты воодушевлены», – сказал защитник каталонского клуба в интервью El País.

«Барселона» в гостях сыграет с «Баварией» в матче 2-го тура группового этапа чемпионов. Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.