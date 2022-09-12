надеется, что фанаты «Баварии» не будет освистывать Роберта Левандовского.

Завтра поляк может сыграть за «Барселону» против «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

«Я хочу, чтобы «Бавария» и фанаты встретили его с благодарностью.

Мы не должны забывать, что Роберт провел здесь восемь лет, выиграв все и забивая 35-50 голов за сезон. Он принес «Баварии» деньги.

Левандовски всегда мечтал об , а это мог быть его последний шанс на переход в клуб такого масштаба. Но это не отменяет того факта, что трансфер Левандовского был одним из самых важных для «Баварии» за последние 15-20 лет.

Рибери, Роббен, Нойер, Левандовски – в таком порядке», – сказал бывший генеральный директор «Баварии».

сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа . Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.