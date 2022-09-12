Президент «Баварии» о фаворитах ЛЧ: «Реал» всегда нужно включать в список. Еще «Ман Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Бавария». И не нужно списывать «Барсу»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал клубы, которые считает фаворитами Лиги чемпионов.

– Какие команды, как вы считаете, являются фаворитами Лиги чемпионов в этом сезоне?

– Всегда нужно включать в этот список «Реал». Есть и традиционные претенденты – «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ»... и «Бавария». Кроме того, «Барселона» собрала очень интересную команду – ее не стоит списывать со счетов, – сказал Хайнер.

«Бавария» сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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