Украинская ассоциация футбола потребовала не допустить проведения матча России с Боснией и Герцеговиной

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА сборная Боснии и Герцеговины по футболу УАФ товарищеские матчи (сборные) Федерация футбола Боснии и Герцеговины Политика Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА из-за матча России с Боснией и Герцеговиной.

УАФ требует не допустить проведения товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Также УАФ направила письмо Футбольному союзу Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такой игры.

«Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями», – говорится в письме УАФ.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные